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Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу": поранений український військовий

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Донбас, Субота 02 жовтня 2021 17:27
Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу": поранений український військовий Фото: бойовики чотири рази стріляли на Донбасі, поранений військовий (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Окупаційні війська на Донбасі з початку доби чотири рази порушили режим "тиші". Осколкове поранення отримав український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС).

"З початку сьогоднішнього дня російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння", - наголошується в повідомленні.

Біля Новозванівки українські позиції зазнали мінометно-артилерійського обстрілу. Тут ворог застосовував міномети калібру 120-мм та 122-мм артилерію, а також ручні протитанкові гранатомети.

Поблизу Мар'їнки противник обстріляв українських військових з мінометів калібру 120 і 82-мм.

У бік Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу. Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, імовірно, типу Орлан-10 з припиненням лінії розмежування.

В результаті ворожих обстрілів осколкове поранення отримав один військовий. Йому надана невідкладна медична допомога. Він евакуйований до лікованого закладу. Стан військовослужбовця - середньої тяжкості.

У відповідь на ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь з озброєнь, дозволених мінськими угодами.

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