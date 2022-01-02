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Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины

Автор: Анна Полисученко

Вооруженные формирования русской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 1 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Широкино противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новолуганского русские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов.

Недалеку от Зайцево противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на 7 часов утра, 2 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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ООС