Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины

Вооруженные формирования русской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 1 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении Широкино противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новолуганского русские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов.
Недалеку от Зайцево противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
По состоянию на 7 часов утра, 2 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.