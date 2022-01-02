Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим тиші

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 1 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
В напрямку Широкине противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї.
У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.
Неподалік Зайцеве противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку, 2 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.