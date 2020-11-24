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Боевики на Донбассе четыре раза нарушили перемирие

Донбасс, Вторник 24 ноября 2020 07:34
Боевики на Донбассе четыре раза нарушили перемирие
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

В понедельник, 23 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Несмотря на это, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, в районе Красногоровки боевики использовали миномет калибра 82 мм, в пригороде Авдеевки и в районе Водяного - подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С утра 24 ноября боевики на Донбассе огневую активность не проявляли.

Напомним, 22 ноября боевики шесть раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.

Кроме того, 21 ноября боевики один раз нарушили договоренности о перемирии. В результате обстрела боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

Добавим, что с начала перемирия на Донбассе 27 июля мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в целом 2492 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

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