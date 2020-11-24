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Бойовики на Донбасі чотири рази порушили перемир'я

Донбас, Вівторок 24 листопада 2020 07:34
Бойовики на Донбасі чотири рази порушили перемир'я
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

У понеділок, 23 листопада, збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Незважаючи на це, ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

За даними штабу, у районі Красногорівки бойовики використовували міномет калібру 82 мм, в передмісті Авдіївки і в районі Водяного - підствольний гранатомет і стрілецьку зброю.

На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

З ранку 24 листопада бойовики на Донбасі вогневу активність не виявляли.

Нагадаємо, 22 листопада бойовики шість разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.

Крім того, 21 листопада бойовики один раз порушили домовленості про перемир'я. В результаті обстрілу бойових втрат і поранень серед українських військових не було.

Додамо, що з початку перемир'я в Донбасі 27 липня моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала в цілому 2492 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

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