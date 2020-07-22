Боевики на Донбассе с беспилотника атаковали позиции ООС, ранены двое бойцов

Пророссийский боевики на Донбассе с беспилотника атаковали позиции украинских военных. В результате осколочные ранения получили двое бойцов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что сегодня вооруженные формирования России в очередной раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

"Против защитников населенного пункта Богдановка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. Двое военнослужащих получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Раненых эвакуировали в госпиталь и уже оказали медицинскую помощь. Украинская сторона открывала огонь в ответ, потери противника уточняются.

Напомним, за минувшие сутки, 21 июля, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, а в ходе обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет согласование даты следующего саммита "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе в ближайшее время.