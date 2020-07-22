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Бойовики на Донбасі з безпілотника атакували позиції ООС, поранено двох бійців

Автор: РБК-Україна

Поранених евакуювали до госпіталя

Проросійський бойовики на Донбасі з безпілотника атакували позиції українських військових. В результаті осколкові поранення отримали двоє бійців.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні збройні формування Росії в черговий раз обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил.

"Проти захисників населеного пункту Богданівка російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25. Двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

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Поранених евакуювали в госпіталь і вже надали медичну допомогу. Українська сторона відкривала вогонь у відповідь, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 липня, бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, а в ході обстрілу загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ чекає узгодження дати наступного саміту "нормандської четвірки" щодо врегулювання на Донбасі найближчим часом.

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