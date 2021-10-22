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Боевики на Донбассе активизировали минирование тыловых районов, - разведка

Автор: Сергей Новиков

По данным украинской разведки боевики на Донбассе активизировали минирование тыловых районов возле линии разграничения. Это создает дополнительную опасность для местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны.

Сообщается, что оккупационные войска продолжают наращивать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций. В частности, восстанавливают и оборудуют новые позиции, в том числе ложные.

"В то же время оккупанты активизировали инженерные работы и минирование участков местности в тыловых районах недалеко от линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Кроме того, противник расширяет границы районов для размещения техники и вооружений, а также устанавливает вокруг них новые минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями мин.

"Указанные действия российских оккупационных войск создают дополнительную опасность для гражданского населения, проживающего на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.

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Донбасс