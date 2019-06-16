Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Сообщается, что в районе населенного пункта Водяное боевики вели обстрелы, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В районе Талаковки боевики осуществили обстрел из крупнокалиберного пулемета, а в районе Павлополья из автоматических гранатометов. В районе Новотроицкого и Лебединского боевики вели обстрелы, используя крупнокалиберные пулеметы

Вблизи населенного пункта Крымское боевики вели обстрелы из стрелкового оружия, а вблизи Новотошковского из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Южного боевики применили автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 15 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, ранено одного военного. Противник обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; а также - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм