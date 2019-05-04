Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня

В субботу, 4 мая, по состоянию на 18:00, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня и вели огонь по позициям украинских подразделений из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

В частности, в штабе сообщили, что боевики шесть раз обстреляли позиции украинских защитников возле города Марьинка, села Новомихайловка, поселка Пески, поселка Талаковка и села Лебединское. Также боевики обстреляли позиции ООС возле поселка Зайцевое, поселка Луганское и населенного пункта Золотое-4.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 12:00 боевики 3 раза обстреляли позиции украинских военных. При этом вооружение запрещеное минскими соглашениями не применялось.

Добавим, ранее волонтеры международного сообщества InformNapalm сообщили, что РФ проводит тестирования системы орбитального подавления "Тирада-2" на оккупированном Донбассе.