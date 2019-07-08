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Боевики на Донбассе 8 раз обстреляли силы ООС

Новости » Общество    08.07.2019 - 19:56
Боевики на Донбассе 8 раз обстреляли силы ООС
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики использовали запрещенное Минском оружие

На Донбассе с начала суток, 8 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) враг восемь раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил четыре обстрела позиций Объединенных сил, а именно - вблизи населенного пункта Водяное, рядом Лебединского, окрестности Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил четыре обстрела позиций Объединенных сил, а именно - в районе населенного пункта Новолуганськое, рядом Пивденного, вблизи Майорска.

В результате вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не зафиксировано.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в зоне ООС на Донбассе в понедельник, 8 июля, получил ранения медик-волонтер. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новотроицкое. Указано, что военные медики одной из частей со склада ООС оказали пострадавшему гражданскому коллеге-волонтеру необходимую медицинскую помощь и подготовили его к дальнейшей транспортировки в больницу.

Кроме того, на Донбассе за прошедшие сутки, 7 июля, в результате обстрелов со стороны боевиков погиб один военный из состава операции О'объединенных сил. Еще двое получили ранения и один - боевую травму.

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Темы: Новости ООС
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