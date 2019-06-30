Боевики на Донбассе 8 раз обстреляли позиции ООС

С начала текущих суток, 30 июня 2019, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, во время обстрелов боевики активно используют минометы 82-го и 120-го калибров, которые запрещены минскими соглашениями.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские наемники из минометов калибром 120 и 82 мм, вооружение боевой машины пехоты (БПМ), гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов 6 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединское, Широкино, Опытное и Павлополь.

Кроме того, еще 2 обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север". Там боевики из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из вооружения БМП обстреляли украинские позиции вблизи Луганского и Новолуганского.

"В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет", - отметили в ведомстве.

Напомним, что в течение 29 июня российско-оккупационные войска 31 раз обстреляли позиции подразделений ООС на Донбассе. В результате обстрелов пострадали двое украинских военных. Враг применял минометы калибра 120 и 82 мм, а также артиллерийские системы 122-го калибра.