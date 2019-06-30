Бойовики на Донбасі 8 разів обстріляли позиції ООС

Від початку поточної доби, 30 червня 2019, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, під час обстрілів бойовики активно використовуються міномети 82-го та 120-го калібрів, які заборонені мінськими угодами.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці з мінометів калібром 120 та 82 мм, озброєння бойової машини піхоти (БПМ), гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів 6 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Мар'їнка, Лебединське, Широкине, Опитне та Павлопіль.

Крім того, ще 2 обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Там бойовики з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з озброєння БМП обстріляв українські позиції поблизу Луганського та Новолуганського.

"Впродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що впродовж 29 червня російсько-окупаційні війська 31 раз обстріляли позиції підрозділів ООС на Донбасі. Внаслідок обстрілів постраждали двоє українських військових. Ворог застосовував міномети калібру 120 та 82 мм, а також артилерійські системи 122-го калібру.