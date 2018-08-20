Боевики на Донбассе 7 раз обстреливали позиции ООС, - штаб

В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 20 августа 2018 года, боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, семь обстрелов на Донбассе было зафиксировано в период с семи часов утра до 18 вечера. В частности, один раз боевики применяли тяжелое вооружение. Все обстрелы зафиксированы на Мариупольском направлении.

Так, боевики из гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов открывали огонь в районе Павлополя, Лебединского и Широкино.



"В результате вражеского огня военнослужащие объединенных сил не пострадали. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - отмечают в штабе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Организация Объединенных Наций (ООН) призвала принять меры для защиты украинцев, которые страдают в результате активных боевых действий на Донбассе. По данным ООН, на пятом году конфликта на Донбассе более 3 тыс. гражданских - мужчин, женщин и детей - погибли и свыше 9 тыс. были раненые.