Бойовики на Донбасі 7 разів обстрілювали позиції ООС, - штаб

Внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 20 серпня 2018 року, бойовики сім разів відкривали вогонь по українських позиціях. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначається, сім обстрілів на Донбасі було зафіксовано у період з сьомої години ранку до 18 вечора. Зокрема, один раз бойовики застосовували важке озброєння. Усі обстріли зафіксовані на Маріупольському напрямку.

Так, бойовики з гранатометів, стрілецької зброї та кулеметів відкривали вогонь в районі Павлополя, Лебединського та Широкиного.



"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовці об’єднаних сил не постраждали. Ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначають у штабі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Організація Об'єднаних Націй (ООН) закликала вжити заходів для захисту українців, які страждають в результаті активних бойових дій на Донбасі. За даними ООН, на п'ятому році конфлікту на Донбасі понад 3 тис. цивільних - чоловіків, жінок і дітей - загинули і понад 9 тис. були поранені.