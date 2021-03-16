Боевики на Донбассе 7 раз нарушили "тишину"

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать Вооруженных сил Украины на Донбассе, игнорируя достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы договоренности. Так, российско-оккупационные войска семь раз нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил в Facebook.
Во вторник, 16 марта, оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного, что на Приазовье.
Также вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Талаковка и Гнутово. Боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Также вблизи Павлополя боевики стреляли по позициям ООС из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, в пригороде Авдеевки и Лебединского оккупанты стреляли из стрелкового оружия.
На вражеские обстрелы украинские военные стреляли в ответ. Ни один военнослужащий не пострадал.
Напомним, за минувшие сутки, 15 марта, боевики обстреливали позиции украинских военных 10 раз.
Кроме того, ранее сообщалось, что силы ООС провели оперативную отработку в населенных пунктах возле линии фронта.