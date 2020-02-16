Бойовики на Донбасі 5 раз обстріляли позиції ООС

Втрат серед особового складу ООС не зафіксовано

На Донбасі протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що противник обстріляв позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив три обстріли по наших позиціях, а саме: поряд з Лебединським, Мар'їнкою.

Два ворожих обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: в районі населеного пункту Новолуганське, Кримське.

У штабі відзначають, що сьогодні, 16 лютого, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в суботу бойовики випустили більше 30 хв різного калібру по позиціях українських військових в районі Горіхового. Також під ворожі обстріли потрапили підрозділи ООС поблизу Павлопіль, Широкино, Травневе, Новолуганське, Мар'їнки і Красногоровки.