Бойовики на Донбасі 5 разів порушили тишу. Втрат серед військових немає
Фото: бойовики 5 разів порушили режим "тиші" (facebook.com/mod.mil.rus)
З початку доби в районі ООС, бойовики Російської Федерації 5 разів відкрили вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, проросійські бойовики 5 разів порушили "тишу", а саме:
- в напрямку Троїцького - вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Чермалик - скинули постріл ВОГ-17 за допомогою безпілотного літального апарату;
- біля населеного пункту Гнутове - обстрілювали зі станкових гранатометів;
- неподалік Катеринівки - вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- в бік Золотого-4 - відкрили вогонь з мінометів калібру 82 мм.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - пише пресслужба.