Боевики на Донбассе 5 раз нарушили "тишину". Один из военных получил ранения
Фото: боевики на Донбассе 5 раз нарушили "тишину" (Getty Images)
С начала суток в районе проведения ООС, боевики Российской Федерации пять раз открыли огонь по позициям военных. В результате обстрелов был ранен боец ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, пророссийские боевики пять раз открыли огонь, а именно:
- возле Прицепиловки - обстреливали из минометов калибра 120 мм;
- в направлении Болотенное, Крымское и Луганское - совершили обстрел из минометов калибра 82 мм;
- вблизи Лебединского - вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана доврачебная помощь и он был эвакуирован в лечебное учреждение", - пишет пресс-служба.
Состояние военнослужащего оценивается как удовлетворительное.