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Боевики на Донбассе 5 раз нарушили "тишину". Один из военных получил ранения

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Пятница 05 ноября 2021 17:20
Боевики на Донбассе 5 раз нарушили "тишину". Один из военных получил ранения Фото: боевики на Донбассе 5 раз нарушили "тишину" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе проведения ООС, боевики Российской Федерации пять раз открыли огонь по позициям военных. В результате обстрелов был ранен боец ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, пророссийские боевики пять раз открыли огонь, а именно:

  • возле Прицепиловки - обстреливали из минометов калибра 120 мм;
  • в направлении Болотенное, Крымское и Луганское - совершили обстрел из минометов калибра 82 мм;
  • вблизи Лебединского - вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана доврачебная помощь и он был эвакуирован в лечебное учреждение", - пишет пресс-служба.

Состояние военнослужащего оценивается как удовлетворительное.

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