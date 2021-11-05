Бойовики на Донбасі 5 разів порушили "тишу". Один з військових отримав поранення
Фото: бойовики на Донбасі 5 разів порушили "тишу" (Getty Images)
З початку доби в районі проведення ООС, бойовики Російської Федерації п'ять разів відкрили вогонь по позиціях військових. Внаслідок обстрілів було поранено бійця ЗСУ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, проросійські бойовики п’ять разів відкрили вогонь, а саме:
- біля Причепилівки - обстрілювали з мінометів калібру 120 мм;
- в напрямку Болотене, Кримське й Луганське - здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Лебединського - вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу", - пише пресслужба.
Стан військовослужбовця оцінюється як задовільний.