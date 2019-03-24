Боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции ООС

23 марта боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

В ООС отметили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток") дважды обстреляли украинских военных: "из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Степное; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Богдановка. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел наших позиций с вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станковой противотанкового гранатомета вблизи поселка Золотое-4".

В пресс-службе отметили, что потерь среди украинских военных нет.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - сообщили в ООС.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики "Луганской народной республики" заблокируют открытие контрольного пункта въезда-выезда "Золотое" в Луганской области. Пропуск через КПВВ "Золотое" начнется только после принятия согласованного с "ЛНР" решение в Минске.

Добавим, вчера боевики на Донбассе обстреляли район, где сегодня планируют открыть новый КПВВ.