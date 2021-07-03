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Боевики на Донбассе почти 20 раз нарушили "тишину" за сутки

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Донбасс, Суббота 03 июля 2021 07:57
Боевики на Донбассе почти 20 раз нарушили "тишину" за сутки Фото: боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

За прошедшие сутки, 2 июля, на Донбассе было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Кроме того, по состоянию на 7:00, 3 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

Боевики стреляли из минометов, артиллерийских систем и станковых противотанковых гранатометов в районе Золотого-4, Гнутово, Авдеевки, Песков, Старогнатовки, Светлодарска, Красногоровки, Каменки.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

По состоянию на 7:00, 3 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Возле населенного пункта Невельское вооруженные формирования РФ трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Напомним, по данным разведки Минобороны Украины, пророссийские боевики на Донбассе активизировали подготовку к диверсиям. А на передовой кадровые российские офицеры осматривают местность.

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