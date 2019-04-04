Боевики на Донбассе 2 раза открывали огонь по позициям ООС

На Донбассе от начала текущих суток по состоянию на 12.00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано уже 2 прицельных обстрелы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Оба обстрелы враг совершил на приморской участке в районе Лебединского.

Около 7 часов утра с направления Саханки оккупанты выпустили 3 мины 82-го калибра, и в течение получаса вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Около 10 часов утра от оккупированной Ужовки противник выпустил по защитникам Лебединского 4 мины уже 120-го калибра.

По имеющейся информации, потерь от начала текущих суток в результате вражеских обстрелов среди защитников Украины нет.

По информации разведки, командование российских оккупационных войск усиливает боевые возможности под видом проведения контрольных проверок за зимний период обучения. В частности, часть подразделений боевиков скрыто выведены в районы сосредоточения. При этом, противник интенсивно проводит тренировки по управлению огнем артиллерийских и минометных подразделений, которые якобы, с целью проверки, прибыли в районы передовых позиций по учебной тревоге.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что на Донбассе третьего апреля боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Как отмечалось, оккупантами было применено запрещенное Минскими договоренностями оружие. В частности, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" противник дважды обстрелял украинских военных. Потерь среди бойцов операции Объединенных сил нет.

Кроме того, в Донецкой области на несколько дней закроют контрольный пункт "Гнутове". Сейчас завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для тех, кто пересекает линию разграничения.