Боевики на Донбассе 15 раз нарушали "тишину": стреляли из минометов и огнеметов

На Донбассе за прошедшие сутки, 16 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушали режим прекращения огня. Никто из украинских военных вследствие обстрелов боевиков не пострадал.
Так, противник вел огонь по позициям украинских военных вблизи Новоселовки, Водяного, Катериновки, Новотошковского, Луганского, Песков, Троицкого, Старогнатовки, Причепиловки. При этом применялись минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, реактивные пехотные огнеметы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. За минувшие сутки боевых потерь среди наших воинов нет", - сообщили в штабе.
С начала текущих суток, 17 мая, в зоне ООС зафиксировали одно нарушение "тишины" со стороны боевиков.
"Оккупанты вели огонь неподалеку Причепиловка со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За текущие сутки боевых потерь среди наших воинов нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе.
Напомним, в субботу, 15 мая, на Донбассе в результате обстрела боевиков один украинский военный получил ранение.
Также сообщалось, что 13 мая в результате снайперского выстрела погиб военный ООС.