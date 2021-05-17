Боевики на Донбассе 15 раз нарушали "тишину": стреляли из минометов и огнеметов

Так, противник вел огонь по позициям украинских военных вблизи Новоселовки, Водяного, Катериновки, Новотошковского, Луганского, Песков, Троицкого, Старогнатовки, Причепиловки. При этом применялись минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, реактивные пехотные огнеметы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. За минувшие сутки боевых потерь среди наших воинов нет", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 17 мая, в зоне ООС зафиксировали одно нарушение "тишины" со стороны боевиков.

"Оккупанты вели огонь неподалеку Причепиловка со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За текущие сутки боевых потерь среди наших воинов нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе.