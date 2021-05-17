Бойовики на Донбасі 15 разів порушували "тишу": стріляли з мінометів і вогнеметів

Так, противник вів вогонь по позиціях українських військових поблизу Новоселівки, Водяного, Катеринівки, Новотошківського, Луганського, Пісків, Троїцького, Старогнатівки, Причепилівки. При цьому застосовувалися міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем, реактивні піхотні вогнемети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. За минулу добу бойових втрат серед наших воїнів немає", - повідомили в штабі.

З початку поточної доби, 17 травня, в зоні ООС зафіксували одне порушення "тиші" з боку бойовиків.

"Окупанти вели вогонь неподалік Причепилівка зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За поточну добу бойових втрат серед наших воїнів немає. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - зазначили в штабі.