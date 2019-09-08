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Боевики на Донбассе 14 раз нарушили перемирие

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Никто из украинских военных не пострадал

В районе проведения Операции объединенных сил 7 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Лебединского, недалеко от Старогнатовки; дважды вблизи Талаковки, возле Новотроицкого, недалеко от Богдановки, вблизи Новогригорьевки, недалеко от Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 5 обстрелов позиций Объединенных сил: в районе Новгородского, вблизи "Южного", недалеко от Шумов и вблизи Майорска и Новотошковского.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники режим прекращения огня не нарушали.

Напомним, в Черниговской области возле села Гончаровское 7 сентября 2019 года, во время перемещения техники вследствие нарушения мер безопасности погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования "Север".

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