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Бойовики на Донбасі 14 разів порушили перемир’я

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Ніхто з українських військових не постраждав

У районі проведення Операції об’єднаних сил 7 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій об'єднаних сил: поблизу Лебединського, неподалік Старогнатівки; двічі поблизу Талаківки, біля Новотроїцького, неподалік Богданівки поблизу Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів; неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій об'єднаних сил: в районі Новгородського, поблизу "Південного" та неподалік Шумів і поблизу Майорська, біля Новотошківського.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці режим припинення вогню не порушували.

Нагадаємо, у Чернігівській області біля села Гончарівське 7 вересня 2019 року, під час переміщення техніки внаслідок порушення заходів безпеки загинув військовослужбовець військової служби за контрактом військової частини оперативного командування "Північ".

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