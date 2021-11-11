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Боевики на Донбассе 12 раз нарушили "тишину"

Автор: Валерия Полищук

В четверг, 11 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трижды из которых из запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, оккупанты открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм по украинским позициям у Марьинки.

В направлении Новозвановки боевики трижды вел огонь, применяя артиллерию калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, в районе населенного пункта Зайцево оккупационные войска совершили два обстрела, используя гранатометы различных систем, а также задействовали беспилотник, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

У Троицкого пророссийские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Также недалеко от населенных пунктов Гнутовое и Луганское оккупанты обстреляли позиции ООС из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Широкино обстрел боевиков велся из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В сторону Крымского наемники применили гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 10 ноября, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

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ООСДонбасс