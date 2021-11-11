ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

На Донбассе 5 обстрелов за сутки: боевики применяли запретное оружие

Новина українською →
Украина, Четверг 11 ноября 2021 07:57
На Донбассе 5 обстрелов за сутки: боевики применяли запретное оружие Фото: боевики применяли запретное оружие, обстреливая позиции ООС ( facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе 5 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом один раз оккупанты применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В районе населенного пункта Пчепиловка враг вел обстрел наших позиций из минометов 82-го калибра. Возле Катериновки в Луганской области оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Широкино русские наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Возле Золотого-4 противник обстрелял наших бойцов из стрелкового оружия.

Также недалеко от Новотошкоского вражеские войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки в рядах украинских воинов потерь нет.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в ООС.

Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение. Это заставило оккупантов прекратить обстрелы.

Напомним, что боевики на Донбассе обстреляли село из минометов. В результате повреждены дома и линия электропередач.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ обеспокоены ситуацией на Донбассе. Там отмечают, что в последнее время стало больше обстрелов. Такого не наблюдали с лета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку