На Донбассе 5 обстрелов за сутки: боевики применяли запретное оружие

Боевики на Донбассе 5 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом один раз оккупанты применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В районе населенного пункта Пчепиловка враг вел обстрел наших позиций из минометов 82-го калибра. Возле Катериновки в Луганской области оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. В сторону Широкино русские наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Золотого-4 противник обстрелял наших бойцов из стрелкового оружия. Также недалеко от Новотошкоского вражеские войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. За прошедшие сутки в рядах украинских воинов потерь нет. "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в ООС. Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение. Это заставило оккупантов прекратить обстрелы.