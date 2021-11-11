На Донбассе 5 обстрелов за сутки: боевики применяли запретное оружие
Боевики на Донбассе 5 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом один раз оккупанты применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе населенного пункта Пчепиловка враг вел обстрел наших позиций из минометов 82-го калибра. Возле Катериновки в Луганской области оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Широкино русские наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Возле Золотого-4 противник обстрелял наших бойцов из стрелкового оружия.
Также недалеко от Новотошкоского вражеские войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
За прошедшие сутки в рядах украинских воинов потерь нет.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в ООС.
Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение. Это заставило оккупантов прекратить обстрелы.
Напомним, что боевики на Донбассе обстреляли село из минометов. В результате повреждены дома и линия электропередач.
Ранее сообщалось, что в ОБСЕ обеспокоены ситуацией на Донбассе. Там отмечают, что в последнее время стало больше обстрелов. Такого не наблюдали с лета.