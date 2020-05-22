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Боевики "ДНР" заявили о побеге украинского заложника

Новости » Происшествия     22.05.2020 - 15:07
Боевики "ДНР" заявили о побеге украинского заложника
Фото: боевики на Донбассе разыскивают украинского пленного (wikipedia by Yevgen Nasadyuk)

Боевики объявили в розыск украинца, которого сами же удерживали с осени 2019

Боевики самопровозглашенной "Донецкой народной республики" объявили в розыск украинского заложника Георгия Синченко. Ему приписывают совершение якобы тяжкого преступления.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Отметим, Григорий Синченко является уроженцем оккупированной Макеевки. О его местонахождении не было известно с осени 2019 года, когда он был во второй раз задержан в оккупированном Донецке.

Отметим, украинские власти освобождали Синченко в рамках обмена пленными 27 декабря 2017 года. Тогда его имя было в списках освобожденных в ходе большого обмена, когда Киеву передали 74 заложника.

При первом задержании его обвинили в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки мобильного оператора "Феникс".

Напомним, по данным Службы безопасности Украины, на 30 апреля в плену у боевиков на оккупированном Донбассе удерживаются 214 украинцев. Уточняется, что данный список формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины ДонбассДНРпленные
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