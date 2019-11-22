Боевики дискредитируют ВСУ в районе разведения на Донбассе

Российско-оккупационные силы осуществляют провокации на участке разведения сил в районе Петровского на Донбассе для дискредитации подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, 20 ноября наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали нарушения боевиками режима прекращения огня на участке №3. Патруль наблюдателей слышал 3 очереди из крупнокалиберного пулемета в пределах участка разведения.

В штабе отметили, что выстрелы в неизвестном направлении были осуществлены боевиками из временно оккупированных территорий вблизи, или в пределах участка разведения в районе Петровского.

"После проведенного анализа не трудно догадаться, что это очередная попытка дискредитации ВС Украины в глазах местного населения на временно оккупированной территории и мирового сообщества", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, за прошедшие сутки, 21 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе были ранены 3 украинских военных. Незаконные вооруженные формирования России били по позициям подразделений Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, также были зафиксированы выстрелы из ПТРК.