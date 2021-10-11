Боевики на Донбассе десять раз нарушили режим "тишины" и запускали беспилотник

За сутки, 10 октября, российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Кроме того, вражеский беспилотник пересек линию разграничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу командования ООС.
Вблизи Мирного оккупанты вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс.
В направлении Причепиловки противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и крупнокалиберных пулеметов.
Позиции украинских воинов возле Новотошковского враг обстрелял 4 раза, используя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
В районе Попасной враждебные вооруженные формирования дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. С начала суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.