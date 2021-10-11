Бойовики на Донбасі десять разів порушили режим "тиші" і запускали безпілотник

За добу, 10 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Крім того, ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу командування ООС.
Поблизу Мирного окупанти вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс.
У напрямку Причепилівки противник двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та великокаліберних кулеметів.
Позиції українських воїнів біля Новотошківського ворог обстріляв 4 рази, використовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
У районі Попасної ворожі збройні формування двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно, "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. З початку доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.