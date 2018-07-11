Боевики за день дважды обстреливали позиции ООС, - штаб

Боевики обстреливали силы ООС в районе Светлодарска и Пивденного

Боевики в течение дня, 11 июля 2018 года, дважды обстреливали позиции операции объединенных сил (ООС). Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, с 7 часов утра до 18 часов вечера на Донбассе зафиксировано два обстрела. Боевики, как отмечается, обстреливали украинские позиции на Горловском и Светлодарском направлениях (в районах Пивденного и Светлодарска) из крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди личного состава объединенных сил нет", - сообщают в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля текущего года, после введения "хлебного перемирия" количество обстрелов на Донбассе уменьшилось на 80%.