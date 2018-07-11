Бойовики за день двічі обстрілювали позиції ООС, - штаб

Новини Надзвичайні події 11.07.2018 - 18:27
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики обстрілювали сили ООС в районі Світлодарська та Південного

Бойовики за протягом дня, 11 липня 2018 року, двічі обстрілювали позиції операції об'єднаних сил (ООС). Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook.

Так, за даними штабу, з 7 години ранку до 18 години вечора на Донбасі зафіксовано два обстріли. Бойовики, як зазначається, обстрілювали українські позиції на Горлівському та Світлодарському напрямках (в районах Південного та Світлодарська) з великокаліберних кулеметів.

"Втрат особового складу об’єднаних сил немає", - повідомляють у штабі.

Бойовики за день двічі обстрілювали позиції ООС, - штаб

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 липня поточного року, після введення "хлібного перемир'я" кількість обстрілів на Донбасі зменшилася на 80%.

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Темы: Новини ООС    Теги:  Донбас,  обстрел,  ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС