Бойовики за день двічі обстрілювали позиції ООС, - штаб

Бойовики обстрілювали сили ООС в районі Світлодарська та Південного

Бойовики за протягом дня, 11 липня 2018 року, двічі обстрілювали позиції операції об'єднаних сил (ООС). Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook.

Так, за даними штабу, з 7 години ранку до 18 години вечора на Донбасі зафіксовано два обстріли. Бойовики, як зазначається, обстрілювали українські позиції на Горлівському та Світлодарському напрямках (в районах Південного та Світлодарська) з великокаліберних кулеметів.

"Втрат особового складу об’єднаних сил немає", - повідомляють у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 липня поточного року, після введення "хлібного перемир'я" кількість обстрілів на Донбасі зменшилася на 80%.