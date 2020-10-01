Боевики дали гарантии тишины, авиация уже тушит пожары в Луганской области

Для тушения пожаров в Луганской области были получены гарантии тишины от пророссийских боевиков на Донбассе. Украинская авиация уже приступила к работе.

Об этом на брифинге сообщал глава Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Мы с вчерашнего вечера подавали запросы в ОБСЕ и СЦКК, просили командование ООС, чтобы нам дали режим тишины. Сегодня есть официальные письма… Как только мы получили письма, самолеты сразу начали тушить пожары. Их на данный момент три, один вертолет и еще один будет дополнительно привлечен", - отметил Гайдай.

По его словам, даже если бы гарантии тишины были получены вчера, то авиацию было невозможно задействовать, поскольку сильный ветер в регионе мешал поднять в воздух пожарные самолеты и вертолеты.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате пожаров в Луганской области погибли уже 9 человек. Полиция не исключает версию поджога, по данным штаба ООС, к пожарам причастен противник.

Также сообщалось, что из-за пожаров в Луганской области эвакуировали почти тысячу человек.