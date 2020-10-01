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Бойовики дали гарантії тиші, авіація вже гасить пожежі в Луганській області

Автор: РБК-Україна

Для гасіння пожеж в Луганській області були отримані гарантії тиші від проросійських бойовиків на Донбасі. Українська авіація вже приступила до роботи.

Про це на брифінгу повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Ми з вчорашнього вечора подавали запити до ОБСЄ і СЦКК, просили командування ООС, щоб нам дали режим тиші. Сьогодні є офіційні листи... Як тільки ми отримали листи, літаки відразу почали гасити пожежі. Їх на даний момент три, один вертоліт і ще один буде додатково залучено", - зазначив Гайдай.

За його словами, навіть якщо б гарантії тиші були отримані вчора, то авіацію було неможливо задіяти, оскільки сильний вітер в регіоні заважав підняти в повітря пожежні літаки і вертольоти.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у результаті пожеж в Луганській області загинуло 9 осіб. Поліція не виключає версію підпалу, за даними штабу ООС, до пожеж причетний супротивник.

Також повідомлялося, що через пожежі в Луганській області евакуювали майже тисячу осіб.

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Новини України Луганськпожежабойовики