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Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь за сутки

Автор: Артур Родивилов

С начала 14 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали 4 случая нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации не открывали.

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Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

Первая огневая провокация была замечена в районе населенного пункта Шумы. Здесь враг дважды вел неприцельный огонь из противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов.

Позже противник активизировался вблизи Авдеевки и Песок, где в сторону позиций ВСУ оккупанты совершили несколько выстрелов из стрелкового оружия.

С начала текущих суток российские наемники один раз нарушили режим тишины на Донбассе. Вооруженные формирования Российской Федерации открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи украинских позиций в пригороде Авдеевки. За сутки украинские военные не пострадали.

Напомним, 13 декабря боевики на Донбассе девять раз обстреливали украинские позиции. Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.

Кроме того, 12 декабря на Донбассе пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения.

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