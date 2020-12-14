Боевики девять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе

Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)

За прошедшие сутки, 13 декабря, боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север враг трижды открывал неприцельный огонь по украинским позициям вблизи населенного пункта Южный. Возле Катериновки, противник стрелял со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток неподалеку населенного пункта Водяное, было отмечено вражескую огневую активность из автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гнутове враг вел огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

От начала текущих суток, 14 декабря, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Утром в воскресенье сообщалось, что 12 декабря, на Донбассе пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в пятницу, 11 декабря.