ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     13.01.2020 - 18:10
Бойовики чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Жоден український військовий не постраждав

З початку поточної доби, 13 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Всі чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме неподалік Зайцевого, поблизу населеного пункту Луганське, поруч з Горіхово і в районі населеного пункту Новотошковское.

"Сьогодні, 13 січня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 січня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Обстріл велися з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Жоден український військовий не постраждав.

Крім того, на Донбасі 11 січня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, ні один український військовий не постраждав.

На Донбасі по Новотошківському та Оріховому випустили 26 мін Путін і Макрон обговорили конфлікт на Донбасі
Новини України ООСДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся