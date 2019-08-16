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Бойовики у четвер 12 разів порушили перемир'я на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    16.08.2019 - 07:17
Бойовики у четвер 12 разів порушили перемир'я на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Жодний український військовий не постраждав

Протягом минулої доби, 15 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляють у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, обстріли здійснювалися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Гнутового - зі станкового протитанкового гранатомета;
  • двічі поблизу Павлополя - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • двічі в районі Пищевика - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • поблизу Водяного - з ручного протитанкового гранатомета;
  • неподалік Опитного - з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
  • неподалік Лебединського - з автоматичного гранатомета;
  • поблизу Авдіївки - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу Південного - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік Новолуганського - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"За минулу добу втрат з нашого боку через ворожі обстріли не було. Від початку поточної доби противник, загалом, дотримується режиму припинення вогню", - говориться в повідомленні.

Бойовики у четвер 12 разів порушили перемир'я на Донбасі

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 14 серпня чотири реактивні системи залпового вогню "Град" неподалік Новоамвросіївського в окупованій частині Донецької області.

РБК-Україна писало, що у районі проведення операції Об‘єднаних сил на Донбасі 14 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий.

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