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Боевики блокируют ремонт газораспределительной станции в Марьинке

Марьинка, Суббота 19 сентября 2020 17:02
Боевики блокируют ремонт газораспределительной станции в Марьинке
Фото: боевики на Донбассе (rfi.fr)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российско-оккупационные силы блокируют проведение ремонтно-восстановительных работ на газораспределительной станции "Марьинка". Оккупанты не предоставляют гарантии безопасности украинской стороне Специального центра координации и контроля.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил на Донбассе.

Газораспределительная станция вместе с газопроводом была выведена из строя в июле 2014 года.

Эта станция обеспечивает газоснабжением более 26 тысяч жителей Марьинки и Красногоровки, а также 13 газовых котельных, учебных заведений и детсадов, Марьинскую районную больницу и ряд предприятий.

Напомним, в пятницу, 18 сентября, оккупационные силы дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что оккупанты до конца сентября допустят на неподконтрольную Украине территорию представителей Красного Креста, чтобы возобновить процесс обмена пленными.

Кроме того, президент Владимир Зеленский назвал "неидеальным" перемирие на Донбассе и подчеркнул, что оно выполняется с провокациями.

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Новости Украины Общество ДонбассООСгазМарьинка
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