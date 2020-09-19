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Бойовики блокують ремонт газорозподільної станції в Мар'їнці

Мар'їнка, Субота 19 вересня 2020 17:02
Бойовики блокують ремонт газорозподільної станції в Мар'їнці
Фото: бойовики на Донбасі (rfi.fr)
Автор: Дмитро Левицький

Російсько-окупаційні сили блокують проведення ремонтно-відновлювальних робіт на газорозподільній станції "Мар’їнка". Окупанти не надають гарантії безпеки українській стороні Спеціального центру координації та контролю.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Газорозподільна станція разом із газопроводом була виведена з ладу в липні 2014 року.

Ця станція забезпечує газопостачанням понад 26 тисяч жителів Мар’їнки та Красногорівки, а також 13 газових котелень, навчальних закладів, дитсадків, Мар'їнську районну лікарню та низку підприємств.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 вересня, окупаційні сили двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що окупанти до кінця вересня допустять на непідконтрольну Україні територію представників Червоного Хреста, щоб відновити процес обміну полоненими.

Крім того, президент Володимир Зеленський назвав "неідеальним" перемир'я на Донбасі та наголосив, що воно виконується з провокаціями.

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