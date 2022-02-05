UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики с беспилотника обстреляли Павлополь. Поврежден дом

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Сартанской военно-гражданской администрации Александр Куркчи заявил об обстреле населенного пункта Павлополь. Пророссийские боевики с помощью беспилотника сбросили на поселок несколько взрывных устройств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Как рассказал глава ВГА, инцидент произошел днем 5 февраля. Беспилотник российских оккупантов сбросил четыре самодельные взрывчатки. Под обстрел попали жилые частные дома и здание недействующей школы.

"Два (устройства - ред.) попали в действующую школу, повредили крышу. Два упали рядом с жилым домом, на доме повреждены два окна", - сказал Куркчи, добавив, что пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа местной полиции.

Напомним, на днях оккупанты с помощью беспилотника обстреляли КПВВ на Донбассе.

РБК-Украина публиковало видео, на котором зафиксирован момент обстрела пункта пропуска.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассПавлопольБоевики на Донбассе