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Боевики из артиллерии обстреляли украинские позиции вблизи Водяного

Новости » Происшествия    21.09.2019 - 12:52
Боевики из артиллерии обстреляли украинские позиции вблизи Водяного
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Наемники стреляли из артиллерийских систем 122-го калибра

С начала суток, 21 сентября, российско-оккупационные войска 4 раза открывали огонь по украинским военным в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом применялись запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы.

Так, трижды под вражеский обстрел попадали украинские военнослужащие вблизи населенного пункта Водяное. Российские наемные обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, артиллерии калибра 122 мм, а также стрелкового оружия.

Также под вражеский обстрел попали позиции украинских военных в районе Лебединского. Там оккупанты применяли стрелковое вооружение и станковые противотанковые гранатометы.

"В результате прицельного вражеского огня с начала текущих суток боевых потерь среди наших украинских героев нет", - отметили в ведомстве.

Карта ООС

Напомним, ранее в украинской стороне СЦКК осудили применение боевиками запрещенных минскими соглашениями минометов во время обстрелов позиций украинских военных на Донбассе. Вчера, 20 сентября, наемники из минометов обстреляли военных вблизи Водяного и Новозванівки.

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Новости Украины ДонбассобстрелартиллерияООС
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