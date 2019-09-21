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Бойовики з артилерії обстріляли українські позиції поблизу Водяного

Новини » Надзвичайні події    21.09.2019 - 12:52
Бойовики з артилерії обстріляли українські позиції поблизу Водяного
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Найманці стріляли з артилерійських систем 122-го калібру

Від початку доби, 21 вересня, російсько-окупаційні війська 4 рази відкривали вогонь по українським військовим в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, станом на 12:00 бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому застосовувалися заборонені мінськими угодами артилерійські системи.

Так, тричі під ворожий обстріл потрапляли українські військовослужбовці поблизу населеного пункту Водяне. Російські наймані обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, артилерії калібру 122 мм, а також стрілецької зброї.

Також під ворожий обстріл потрапили позиції українських військових в районі Лебединського. Там окупанти застосовували стрілецьке озброєння та станкові протитанкові гранатомети.

"Внаслідок прицільного ворожого вогню від початку поточної доби бойових втрат серед наших українських героїв немає", - зазначили у відомстві.

Карта ООС

Ситуація на Донбасі станом на 21 вересня 2019

Нагадаємо, раніше в українській стороні СЦКК засудили застосування бойовиками заборонених мінськими угодами мінометів під час обстрілів позицій українських військових на Донбасі. Вчора, 20 вересня, найманці з мінометів обстріляли військових поблизу Водяного та Новозванівки.

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