Бойовики з артилерії обстріляли Талаківку, - штаб

За минулу добу втрат серед українських військових немає

Проросійські бойовики вчора ввечері, 3 червня 2018 року, з артилерії обстріляли Талаківку під Маріуполем. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що обстріл стався близько 21:00.

"Терористи випустили по селищу міського типу не менше трьох снарядів. На щастя, постраждалих немає. Дані про руйнування уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Всього за минулу добу бойовики 27 разів порушили режим припинення вогню, напружена ситуація зберігається у районах населених пунктів Авдіївка, Новотроїцьке, Гнутове і Лебединське.

"Під час бойових дій за минулу добу у складі Об'єднаних сил втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли українських військових в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду "Новотроїцьке".