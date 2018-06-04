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Бойовики з артилерії обстріляли Талаківку, - штаб

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 08:27
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

За минулу добу втрат серед українських військових немає

Проросійські бойовики вчора ввечері, 3 червня 2018 року, з артилерії обстріляли Талаківку під Маріуполем. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що обстріл стався близько 21:00.

"Терористи випустили по селищу міського типу не менше трьох снарядів. На щастя, постраждалих немає. Дані про руйнування уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Всього за минулу добу бойовики 27 разів порушили режим припинення вогню, напружена ситуація зберігається у районах населених пунктів Авдіївка, Новотроїцьке, Гнутове і Лебединське.

"Під час бойових дій за минулу добу у складі Об'єднаних сил втрат немає", - йдеться в повідомленні.

 

Ранкове зведення на 7.00 04 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Минулої доби, 3 червня ситуація в...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 3 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли українських військових в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду "Новотроїцьке".

 

Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ на донецькому напрямку
Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, обстрел, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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