Боевики из артиллерии обстреляли село на Донбассе

В четверг, 11 июля, российско-оккупационные войска из артиллерийских систем обстреляли населенный пункт Луково в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обстрел велся из артиллерийских систем калибра 122 мм. В результате обстрела были повреждены гражданские объекты, в частности - здания школы и фабрики, жилые дома, линии электропередач, автомобили.

Как отметили в украинской стороне Совместного центра по контролю и координации, обстрел Луково произошел примерно в 4 часа утра. Боевики вели огонь из района оккупированного населенного пункта Григорьевка.

Кроме того, после обстрела населенного пункта, боевики открыли огонь по позициям подразделений Объединенных сил. Всего в сторону украинский военных были выпущены 8 снарядов.

Напомним, в течение прошлых суток, 16 июля, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом в трех случаях применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение. Вчера потери в рядах украинских военных не были зафиксированы.

РБК-Украина писало, что украинские военные зафиксировали и уничтожили новейший российский радиолокационный комплекс "Зоопарк-1" на Донбассе.