Бойовики з артилерії обстріляли село на Донбасі

Фото: бойовики на Донбасі (з відкритих джерел)

Найманці стріляли з артилерійських систем 122-го калібру

У четвер, 11 липня, російсько-окупаційні війська з артилерійських систем обстріляли населений пункт Лукове у Донецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, обстріл вівся з артилерійський систем калібру 122 мм. В результаті обстрілу зазнали пошкоджень цивільні об'єкти, зокрема - будівлі школи та фабрики, житлові будинки, лінії електропередач, автомобілі.

Як зазначили в українській стороні Спільного центру з контролю та координації, обстріл Лукового стався приблизно о 4-й годині ранку. Бойовики вели вогонь з району окупованого населеного пункту Григорівка.

Крім того, після обстрілу населеного пункту, бойовики відкрили вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил. Всього в бік український військових було випущено 8 снарядів.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 16 липня, російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил 8 разів порушили режим припинення вогню. При цьому у трьох випадках було застосоване заборонене мінськими угодами озброєння. Вчора втрат у лавах українських військових не було зафіксовано.

Також РБК-Україна писало, що українські військові зафіксували та знищили новітній російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1" на Донбасі.