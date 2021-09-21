UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики агитировали жителей Донбасса голосовать на выборах в Госдуму РФ

Автор: Мария Кучерявец

Боевики на временно оккупированных территориях Донбасса на прошлой неделе принимали активные меры в интересах проведения выборов в Госдуму РФ. В частности, оккупанты агитировали местных жителей к голосованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Для агитации среди личного состава и местного гражданского населения противником было привлечено значительное количество российских военнослужащих, ситуативно повлекло снижение активности боевой подготовки", - говорится в сообщении.

Однако, с 20 сентября вражеские войска активизировали мероприятия боевой подготовки.

Так, оккупантами было начато проведение военных сборов мобилизационного резерва и сборов со снайперами, корректировщиками артиллерийского огня и командирами минометных батарей.

Как добавляют в разведке, все проведения сборов осуществляются с наблюдением боевиков штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.

Напомним, СБУ и прокуратура Крыма возбудили уголовные дела по факту незаконной организации и проведения на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму РФ.

Отметим, в Турции заявили, что выборы в Госдуму РФ, которые прошли в оккупированном Крыму, не имеют никакой юридической силы

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная дума РФДонбасс