Боевики агитировали жителей Донбасса голосовать на выборах в Госдуму РФ

Боевики на временно оккупированных территориях Донбасса на прошлой неделе принимали активные меры в интересах проведения выборов в Госдуму РФ. В частности, оккупанты агитировали местных жителей к голосованию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
"Для агитации среди личного состава и местного гражданского населения противником было привлечено значительное количество российских военнослужащих, ситуативно повлекло снижение активности боевой подготовки", - говорится в сообщении.
Однако, с 20 сентября вражеские войска активизировали мероприятия боевой подготовки.
Так, оккупантами было начато проведение военных сборов мобилизационного резерва и сборов со снайперами, корректировщиками артиллерийского огня и командирами минометных батарей.
Как добавляют в разведке, все проведения сборов осуществляются с наблюдением боевиков штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.
Напомним, СБУ и прокуратура Крыма возбудили уголовные дела по факту незаконной организации и проведения на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму РФ.
Отметим, в Турции заявили, что выборы в Госдуму РФ, которые прошли в оккупированном Крыму, не имеют никакой юридической силы